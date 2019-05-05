التجمّع يدين العدوان على غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدر التجمّع الوطني الديمقراطي اليوم، الأحد، بيانًا أدان فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة.

وجاء في البيان: "أدّى القصف الإسرائيلي الوحشي إلى سقوط تسعة شهداء وجرح العشرات وتدمير عدد كبير من المرافق والمباني".

ودعا التجمّع المجتمع الدولي والعالم العربي إلى "لجم الانفلات الإسرائيلي الإجرامي"، مشدّدًا على أنّ "الصمت يشجّع إسرائيل على المضي في جرائمها وعدوانها".

وشدد على "ضرورة وقوف الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده مع أهلنا في غزّة وتفويت الفرصة على إسرائيل لاستغلال حالة التجزئة والانقسام لارتكاب ما تشاء من جرائم".

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وأكّد التجمع في بيانه أن "التصعيد الإسرائيلي هو استمرار لحرب متواصلة على غزة تقوم بها إسرائيل من خلال فرض الحصار والاعتداء المتكرر على مسيرات العودة حيث بلغ عدد الشهداء فيها أكثر من 250 شهيدًا إضافة إلى آلاف الجرحى".

وحمّل التجمّع القيادة الإسرائيلية "المسؤولية عن القتل والدمار وسفك الدماء"، مطالبًا بـ"تقديم مجرمي الحرب إلى محكمة الجنايات الدولية، وفقًا للقانون الدولي، الذي تخرقه إسرائيل ولم يحاسبها أحد على ذلك حتّى الآن".

ودعا التجمّع إلى "وحدة صف فلسطينية كفاحية في مواجهة العدوان الإسرائيلي وفي التصدّي لما هو آت من مخططات أميركية لتصفية القضية الفلسطينية". وختم التجمع البيان بالقول إن "استمرار الوضع الفلسطيني على ما هو عليه سيقود إلى كارثة، والمطلوب هو تغيير يستند إلى الالتزام بالبرنامج الوطني الفلسطيني وبناء إستراتيجية نضال موحّدة وفعّالة وإعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية لتشمل كافة الفصائل وإنهاء حالة الانقسام وإلغاء التنسيق الأمني وغيرها من الخطوات الضرورية، للوقوف في وجه التحدّيات القائمة والقادمة".