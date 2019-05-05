انت الان تتابع تفاصيل خبر مقتل 7 في تحطم طائرة للجيش الفنزويلي قرب كراكاس والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الأحد 5 مايو 2019 11:50 صباحاً - تحطمت طائرة مروحية عسكرية قرب العاصمة كراكاس صباح السبت، ما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم سبعة أشخاص.
وقالت وزارة الدفاع الفنزويلية في بيان إنه كان من المقرر أن تقلع الطائرة من كراكاس إلى ولاية كويديس بوسط غرب البلاد عندما "سقطت على الأرض"، وبينت أن "السلطات تحقق في سبب تحطم الطائرة"، وفق ما نشرت وكالة "رويترز".
وكان الرئيس نيكولاس مادورو يزور ولاية كويديس أمس، لحضور تدريبات للجيش، وقال خلال كلمات بالتلفزيون: إنها "أظهرت استعداد الجيش الفنزويلي للتصدي" لما وصفه بالتهديد الذي تمثله الولايات المتحدة.
ويتهم مادورو الحكومة الأمريكية بمحاولة إثارة انقلاب ضده من خلال دعم زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي يندد بمادورو بوصفه رئيساً غير شرعي.
وقال مادورو على "تويتر" فيما بعد: "أشعر بأسف عميق لهذا الحادث، وأقدم تعازي القلبية لأقاربهم وأصدقائهم".
وتشهد فنزويلا توتراً، منذ 23 يناير الماضي، إثر إعلان غوايدو توليه رئاسة البلاد مؤقتاً إلى حين إجراء انتخابات جديدة.
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