شكرا لقرائتكم خبر عن "أطباء بلا حدود" تستأنف عملها في عدن والان مع التفاصيل

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود"، اليوم الأحد، استئناف أنشطتها في مدينة عدن جنوبي اليمن، بعد توقف استمر لشهر كامل، وفقا لموقع 24.

وأكد رئيس بعثة أطباء بلا حدود في اليمن حسن بوسنين، أنه تم استئناف أنشطة المنظمة، بسبب احتياجات السكان في عدن.

وأضاف "نحن ممتنون لكافة فئات المجتمع والسلطات التي أبدت دعمها".