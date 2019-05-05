مندوبة الامارات: نفهم من الامم المتحدة أن اتفاق الحديدة قريب

أكدت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بدولة الإمارات، ريم الهاشمي، إنها تفهم أن الأمم المتحدة "قريبة" من الاتفاق فيما يتعلق بسحب القوات من الحديدة غربي اليمن.

وذكرت الهاشمي في تصريحات نقلتها وكالة الإمارات الرسمية، "ما نفهمه من الأمم المتحدة هو أنهم قريبون من شكل ما من الاتفاق، لذلك نحن نعتمد حقًا على الوعد الذي سيكون عليه هذا الانسحاب حتى يتمكن من فتح الأشياء".

ورداً على سؤال هل حدث أي شيء بعد منذ اتفاق السويد؟ أجابت المسؤولة الإماراتية بالقول: لا، لكن علينا أن نستمر في الاعتقاد بأننا سنصل إلى هناك ببطء.

وأوضحت أعتقد أيضًا أنه من خلال محادثاتنا المستمرة مع الجانب اليمني وأعضاء مجتمع الأمم المتحدة، نحاول الاقتراب من الاتفاق.

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وقالت الهاشمي إن مسلحي الحوثيين يمنعون برنامج الأغذية العالمي من الوصول إلى مصانع الأغذية، التي يمكنها إطعام ما يصل إلى أربعة ملايين شخص لمدة شهر واحد، منذ سبتمبر 2018.

وأضافت أن هناك محاولة أخرى من جانب وكالة الأمم المتحدة للوصول إلى المطاحن.

وقالت الهاشمي للصحفيين: "سألت برنامج الأغذية العالمي" إلى أي مدى تعتقد أن هذه الحبوب لا تزال قابلة للاستهلاك؟ كم هو متاح؟ هل نحتاج إلى البدء في شطب هذا المبلغ؟ أخبرونا بعدم شطبها لأنه ستكون هناك محاولة أخرى للوصول إلى المطاحن".

وتابعت:" إنهم يشكون في أن ثلث الحبوب (حوالي 33%) غير آمن بالفعل للاستهلاك البشري ، لكنهم ما زالوا يعتقدون أن الثلثين (حوالي 67 %) لا يزال قابلاً للإصلاح.

وأردفت: "إننا نشعر بالقلق حقًا لأنه مع ارتفاع درجة حرارة الجو في الأشهر القليلة المقبلة، تصبح نافذة الفرصة أقل ، لكن نأمل أن يتمكن الفريق من الوصول قريبًا".