شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة التونسية تقتل 3 إرهابيين في سيدي بوزيد والان مع التفاصيل

تمكنت قوات الشرطة التونسية، مساء السبت، من القضاء على 3 عناصر إرهابية مسلحة في سيدي علي بن عون بولاية سيدي بوزيد/ وفقا للعين الإخبارية.

وقال الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي، في تصريحات صحفية، إن الوحدة المختصة للحرس الوطني في تونس، بالتنسيق مع الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب نفذت العملية وضبطت أسلحة بحوزة الإرهابيين، فيما لا تزال العملية الأمنية متواصلة.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن قوات الأمن تحفظت على أسلحة المسلحين وذخيرتهم، لافتة إلى أن قوات الأمن تواصل عملياتها بحثا عن بقية العناصر.