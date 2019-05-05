إحباط محاولة لتهريب عشرات الأفارقة للقتال مع الحوثي

كشف مصدر أمني في محافظة عدن، جنوبي البلاد، إحباط الأجهزة الأمنية عملية لتهريب 144 أفريقياً على متن قارب صيد إلى محافظة أبين ومنها إلى البيضاء لتسليمهم لميليشيا الحوثي لتجنيدهم في إطار المتاجرة بالبشر التي تزايدت في الآونة الأخيرة في اليمن، وفق ما جاء في صحيفة عكاظ السعودية، اليوم الأحد.

وأوضح المصدر للصحيفة أن قوات من خفر السواحل ضبطت قارباً كبيراً يقل 144 شخصاً ويقوده 5 يمنيين على بعد 13 كيلومتراً من ساحل مديرية البريقة متجهاً نحو محافظة أبين.

وبين المصدر أن التحقيقات مع مسؤولي القارب وهم يمنيو الجنسية كشفت أنهم كانوا يخططون لنقلهم إلى سواحل أبين ومنها إلى منطقة مكيراس لتسليمهم للحوثيين في إطار صفقة كمجندين للقتال مع المليشيات في محافظة البيضاء.

وكانت قوات الجيش الوطني أفشلت الأسبوع الماضي عمليات مماثلة بمحافظة تعز، ما دفع بالمهربين إلى الجنوح نحو الطريق البحري.