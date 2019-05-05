شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول قطري يرفض منح تأشيرات للمصريين ويصفهم بـ"الأعداء" والان مع التفاصيل

يبدو أن أذناب وحاشية تنظيم الحمدين أصبح لا يهمهم إخفاء عدائهم للعرب، حتى في الفعاليات والمؤتمرات الرسمية، إذ وصف أكبر الكابر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، وأمين المجلس الوطني للسياحة، المصريين بالأعداء.

جاءت تصريحات الباكر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس الوطني القطري للسياحة، للإعلان عن تفاصيل الموسم الصيفي لهذا العام، الذي سينطلق يوم الرابع من يونيو وحتى الــ 16 من أغسطس المقبلين، تحت عنوان "الصيف في قطر"، ادعى فيها أنه يضم برنامجا حافلا بالأنشطة الصيفية وعروض التسوق والفعاليات الترفيهية.

اعتراف الباكر بعدائه الشديد للمصريين ظهر جليا، بعدما وجه له أحد الصحفيين سؤالا حول إمكانية منح السائحين المصريين تأشيرات للسياحة في قطر، ليرد على الفور بـ"لا"، وتابع: "طبعا لا لأنهم أعدائنا ولو كانوا غير ذلك وفتحوا الفيز للقطريين سنعاملهم بالمثل".

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وفي مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما نشره هيثم أبو صالح الإعلامي في بوق الحمدين "قناة الجزيرة"، ولاقى استهجانا كبيرا، ظهر فيه الباكر وهو يتحدث بكل وقاحة عن المصريين، مضيفا: "تأشيرات الزيارة غير متاحة لأعدائنا ستكون متاحة لأصدقائنا.. المعاملة بالمثل عندما تفتح ذراعيك لقطر فستفتح قطر ذراعيها أكثر منك".

تصريحات المسؤول القطري التي جاءت في مؤتمر رسمي وأمام وسائل الإعلام الدولية، بل صورتها عدسات الكاميرات، تؤكد أن تنظيم الحمدين لا يفرق بين الشعوب والحكومات، في عدائه للعرب.

يذكر أن نظام الدوحة أوقف تأشيرات استقدام العمالة المصرية وإصدار الإقامات للعوائل المصرية في قطر من 2017.