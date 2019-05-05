مدير الأقصى لـ"العين الإخبارية": المسجد جاهز لاستقبال المصلين برمضان

تتميز مدينة القدس المحتلة بطابع خاص خلال شهر رمضان المبارك، إذ تحتضن المسجد الأقصى الذي تُشَد إليه الرحال بالآلاف، في الشهر الفضيل.

ولاستقبال شهر رمضان المبارك، أنهت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، ترتيباتها لاستقبال مئات آلاف المصلين في المسجد الأقصى.

وللوقوف على تلك الاستعدادات، أجرت "العين الإخبارية" حوارا مع الشيخ عمر الكسواني، مدير المسجد الأقصى، الذي قال إنه تم استكمال جميع الترتيبات المطلوبة لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان.

وفي ظل القيود الإسرائيلية، يأمل الكسواني أن يتمكن أكبر عدد ممكن من المصلين من الوصول إلى المسجد خلال الشهر الفضيل.

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، قد شرعت خلال الأسابيع القليلة الماضية، في وضع جميع الترتيبات المطلوبة لاستقبال المصلين حيث يصل في كل عام مئات الآلاف إلى المسجد.

وتبلغ مساحة المسجد الأقصى 144 دونما وهو ما يتطلب ترتيبات خاصة سيما في أيام الجمع وفي العشر الأواخر من الشهر وليلة القدر، حيث تزيد أعداد المصلين في هذه الأيام، عن ربع مليون شخص.





ولفت الشيخ الكسواني إلى أنهم عقدوا سلسلة اجتماعات مع المتطوعين وطواقم الإسعاف واللجان الصحية وفرق النظام من البلدة القديمة وفرق الكشافة، والتي ستضم ما بين 800-1000 شخص، من أجل تقديم الخدمات للمصلين وتنظيم دخولهم وخروجهم.

ويحل رمضان لهذا العام في وقت يتوقع فيه ارتفاع في درجات الحرارة، ولذلك أقامت دائرة الأوقاف الإسلامية مظلات ضخمة لتقي المصلين من حرارة الشمس خلال أداء الصلوات.



وفي هذا الصدد، أشار الكسواني إلى أنه تم وضع المظلات في صحن قبة الصخرة المشرفة، ومحيط المصلى القبلي المسقوف، وفوق المصلى المرواني.

وتشمل الترتيبات برنامج ديني على مدار النهار في المسجد، وكذلك خلال ساعات الليل في العشر الأواخر من شهر رمضان.





وفيما يتعلق بالدروس الدينية، أوضح الشيخ الكسواني أنه "تم وضع برنامج شامل للوعظ والإرشاد بدءا من صلاة الفجر وحتى ما بعد صلاة العصر، وأيضا برامج قيام الليل في النصف الثاني من الشهر ".

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وأضاف"سيقوم 7 من الأئمة حفظة القرآن الكريم وأصحاب الأصوات الندية بالإمامة خلال صلاة التراويح في المسجد الأقصى المبارك".

ويتم في كل عام ختم تلاوة القرآن الكريم خلال صلاة التراويح في المسجد.

ومن ضمن ترتيبات الشهر الفضيل في المسجد الأقصى، وفق الكسواني، رفع أعداد الحراس والسدنة.

وفي شهر رمضان المبارك، يصل مئات آلاف المصلين من أنحاء الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر على مدار الساعة، حيث تقيم دائرة الأوقاف الإسلامية إفطارات جماعية في باحات المسجد.





كذلك، تم التعاقد مع متعهد خاص من أجل تنفيذ أعمال النظافة في باحات المسجد على مدار أيام الشهر الفضيل.

وعبر "العين الإخبارية"، وجه الشيخ الكسواني، نداء بشد الرحال إلى المسجد الأقصى طوال أيام السنة، معربا عن أمله أن يتمكن أكبر عدد ممكن من المصلين من الوصول للمسجد خلال شهر رمضان.

الهلال الأحمر جاهز في الأقصى

بدوره، قال فرع الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس، إنه عزز من جاهزيته لتقديم خدماته الإنسانية والصحية لآلاف المصلين الذين سيتوافدون إلى الأقصى، خلال شهر رمضان المبارك، من خلال مركز إسعافه الذي يعمل فيه فريق طبي كامل يضم أكثر من 100 مسعف ومتطوع.





وفي بيان وصل "العين الإخبارية" نسخة منه، أوضح الهلال الأحمر أن فريقه الطبي سيقدم الإسعافات الأولية اللازمة للمصلين في باحات المسجد الأقصى، عبر ٤ عيادات ميدانية.

وتتوزع عيادات الهلال، واحدة في باحات مسجد قبة الصخرة، والثانية في المسجد القبلي، والثالثة بالقرب من باب الأسباط، فيما الرابعة ستكون على سطح المسجد المرواني.

كذلك سيوفر الهلال الأحمر، طواقم طبية ومتطوعين و١٠ سيارات إسعاف بالقرب من الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة القدس، لاسيما أيام الجمعة.



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