الأردن يطالب إسرائيل بوقف عدوانها على غزة

أكد الأردن ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فوراً، واحترام القانون الدولي الإنساني، محذراً من تبعات التصعيد ضد القطاع المحاصر، وفقا لموقع 24.

وقالت وزارة الخارحية الأردنية في بيان اليوم الأحد إن "العنف لن يؤدي إلا إلى المزيد من التوتر والمعاناة وطالبت بوقفه وتحقيق التهدئة"، مؤكدة دعمها الجهود التي تبذلها مصر والأمم المتحدة.

وأكدت الوزارة على "ضرورة وقف كل العمليات العسكرية المدانة والمرفوضة ضد القطاع، الذي يعاني أهله أزمة إنسانية وحياتية لا يمكن القبول بها جراء الحصار الجائر والعقوبات الجماعية التي تفرضها إسرائيل في خرق للقانون الدولي".

وقالت الوزارة إن "استمرار غياب آفاق السلام واستمرار الاحتلال وتكريس الحصار على غزة يشكلان التهديد الأكبر للأمن والاستقرار في المنطقة".

ودعت المجتمع الدولي إلى "التحرك بشكل فوري لوقف دوامة العنف وتحقيق التهدئة وتحقيق الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق، وإيجاد آفاق حقيقية لحل الصراع على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة عَلى خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق مبادرة السلام العربية والشرعية الدولية سبيلا وحيدا لتحقيق السلام".