الإمارات تحتل المرتبة الأولى عربيا في مؤشر الدول الجيدة

احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربياً والـ52 عالمياً، من أصل 153 دولة، في مؤشر الدول الجيدة لعام 2019، الذي يرصد مقياس مساهمة كل دولة من البلدان المدرجة في القائمة من مختلف أنحاء العالم في تحقيق الصالح العام للإنسانية، وفقا للعين الإخبارية.

أما دولة تونس، فاحتلت المرتبة الأولى في دول المغرب العربي، والثانية عربياً بعد الإمارات، والمركز الـ62 عالمياً في قائمة الدول الجيدة، ثم تلتها المغرب بالمركز الـ77 عالمياً، وفقاً لآخر تحديث للموقع الرسمي لمؤشر الدول الجيدة.

ويعتمد مؤشر الدول الجيدة على مجموعة من البيانات توفرها الأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر الدولي، وغيرهما من المنظمات، إذ يقيس أداء 153 دولة وتأثيرها عالمياً بالنسبة للحجم.

ويتضمن 35 معياراً تقسم إلى 7 فئات هي، العلوم والتكنولوجيا، الثقافة، السلم والأمن الدولي، النظام العالمي، التغير المناخي والتلوث، الرخاء والمساواة، والصحة والرفاهية.

أما الدولة التي تصدرت تصنيف المؤشر للدول الجيدة فكانت فنلندا ثم هولندا في المرتبة الثانية، فيما احتلت الولايات المتحدة المركز الـ40، تلتها روسيا في المرتبة الـ41.

وإليكم فيما يلي المراكز التي احتلتها الدول العربية عالمياً في مؤشر الدول الجيدة:

1-الإمارات – المرتبة 52

2-تونس -المرتبة 62

3-الكويت-المرتبة 67

4-المغرب -المرتبة 77

5-لبنان -المرتبة 82

Advertisements

6-سلطنة عمان -المرتبة 86

7-الأردن -المرتبة 90

8-مصر-المرتبة 92

9-السعودية -المرتبة 94

10-قطر -المرتبة 95

11-البحرين -المرتبة 126

12-الجزائر -المرتبة 132

13-اليمن-المرتبة 150

14-موريتانيا -المرتبة 151

15-ليبيا-المرتبة 152

16-العراق -المرتبة 153