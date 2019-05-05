أكدت مصادر محلية في قطاع غزة، الأحد، ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على القطاع منذ صباح السبت، إلى 7 شهداء، وفقا للعين الإخبارية.
وأضافت المصادر أن "الشهيدين محمود صبحي عيسى، 27 عاما، وفوزي بوادي، 23 عاما، سقطا في قصف قرب مخيم البريج ما رفع عدد الشهداء منذ صباح السبت إلى 7 شهداء".
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، مقتل إسرائيلي، متأثرا بجروح أصيب بها إثر سقوط قذيفة صاروخية على منزله في عسقلان جنوبي إسرائيل.
وتواصل إطلاق صافرات الإنذار في المدن والتجمعات الإسرائيلية في جنوبي إسرائيل مع استمرار إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة.
ودوت صافرات الإنذار في مدن أوفاكيم وكريات ملاخي وكريات جات ودسيروت وعسقلان وأسدود في الجنوب.
وسمعت في عدة مناطق أصوات انفجارات نتجت عن إطلاق منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ صواريخها لإسقاط القذائف الصاروخية.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع الشهداء الفلسطينيين إلى 7 إثر قصف إسرائيلي على مخيم البريج بغزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.