مقتل إسرائيلي إثر سقوط قذيفة على منزله بعسقلان

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، مقتل إسرائيلي، متأثرا بجروح أصيب بها إثر سقوط قذيفة صاروخية على منزله في عسقلان جنوبي إسرائيل، وفقا للعين الإخبارية.

وقالت وسائل الإعلام إن الإسرائيلي، الذي لم تكشف عن اسمه، أصيب بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى برزلاي، حيث تم الإعلان عن وفاته.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ الذي أدى إلى مقتل الإسرائيلي.

وفي سياق متصل، قصفت طائرات بدون طيار إسرائيلية هدفا جنوب قطاع غزة، كما قصفت حربية موقعا غرب خانيونس.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت، السبت، عن إصابة خطيرة وأخرى متوسطة في سقوط قذائف صاروخية على مدينتي عسقلان وكريات جات.

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كما أصيب عدد من الإسرائيليين بجروح طفيفة أو نتيجة الصدمة.

وفي قطاع غزة، أعلنت مصادر محلية عن سقوط الشهيدين محمود صبحي عيسى، 27 عاما، وفوزي بوادي، 23 عاما، في قصف إسرائيلي قرب البريج ما رفع عدد الشهداء منذ صباح السبت إلى 7 شهداء.

وتواصل إطلاق صافرات الإنذار في المدن والتجمعات الإسرائيلية في جنوبي إسرائيل مع استمرار إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة.

ودوت صافرات الإنذار في مدن أوفاكيم وكريات ملاخي وكريات جات ودسيروت وعسقلان وأسدود في الجنوب.

وسمعت في عدة مناطق أصوات انفجارات نتجت عن إطلاق منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ صواريخها لإسقاط القذائف الصاروخية.