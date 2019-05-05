ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية أن شقيق الرئيس حسن روحاني حُكم عليه بالسجن لمدة غير محددة بتهمة الفساد.
وقالت الوكالة السبت إن حسين فريدون، أحد المقربين من الرئيس، يمكنه استئناف الحكم.
وكان روحاني قد غير اسمه قبل عقود.
ويعود تاريخ هذه القضية إلى عام 2016. وبدأت محاكمة فريدون في شباط/فبراير، وأطلق سراحه بكفالة منذ قضاء ليلة في السجن في عام 2017.
كان فريدون ضمن الفريق الإيراني الذي تفاوض بشأن الاتفاق النووي مع القوى العالمية عام 2015.
ويذكر أن إيران سجنت في الماضي حلفاء لرؤساء سابقين بتهم مماثلة.
كانت هذه تفاصيل خبر شقيق الرئيس الإيراني خلف القضبان على خلفية الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.