الأمم المتحدة تدعو إلى التهدئة في غزة: التصعيد يدمر فرص السلام

دعا منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف إلى وقف التصعيد في قطاع غزة بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، مؤكدا أنه يدمر فرص السلام، وفقا للعين الإخبارية.

وعبر ملادينوف عن قلقه البالغ بشأن حدوث تصعيد آخر خطير في قطاع غزة والخسارة المأساوية في الأرواح، داعيا إلى العودة إلى تفاهمات الأشهر القليلة الماضية.

وأعرب، في بيان صحفي، عن تعاطفه مع أسر وأصدقاء من قتلوا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد أن الأمم المتحدة تعمل مع مصر وكل الأطراف لتهدئة الوضع، مضيفًا أن من يسعى إلى الإضرار بتلك التفاهمات سيتحمل مسؤولية نشوب صراع ستكون له عواقب وخيمة على الجميع.

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وأفاد منسق الأمم المتحدة الخاص أن "مواصلة السير على الطريق الحالي من التصعيد سيطيح بسرعة بما تم تحقيقه ويدمر فرص التوصل إلى حلول طويلة الأمد للأزمة".

وأشار إلى أن "الدائرة اللانهائية من العنف يجب أن تتوقف، وأنه يجب إسراع وتيرة الجهود للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في غزة".

وذكر المسؤول الأممي أن أعمال العنف الراهنة تهدد التقدم الكبير الذي تحقق خلال الأسابيع الأخير لتخفيف معاناة سكان غزة، ورفع الإغلاق، ودعم المصالحة الفلسطينية.