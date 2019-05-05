مقتل 7 أشخاص إثر تحطم طائرة للجيش الفنزويلي قرب كراكاس

قالت وزارة الدفاع الفنزويلية، إن طائرة هليكوبتر عسكرية تحطمت قرب العاصمة كراكاس، السبت، ما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 7 أشخاص، وفقا للعين الإخبارية.

وأضافت الوزارة، في بيان، أنه كان من المقرر أن تقلع الطائرة من كراكاس إلى ولاية كويديس بوسط غرب البلاد عندما "سقطت على الأرض".

وأوضحت السلطات أنها تحقق في سبب تحطم الطائرة.

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وكان الرئيس نيكولاس مادورو يزور كويديس، السبت، لحضور تدريبات للجيش وقال، خلال كلمة بالتلفزيون، إنها أظهرت استعداد الجيش الفنزويلي للتصدي لما وصفه بالتهديد الذي تمثله الولايات المتحدة.

ويتهم مادورو الحكومة الأمريكية بمحاولة إثارة انقلاب ضده من خلال دعم زعيم المعارضة خوان جوايدو الذي يندد بمادورو بوصفه رئيسا غير شرعي.

وقال مادورو: على تويتر فيما بعد: "أشعر بأسف عميق لهذا الحادث وأقدم تعازيّ القلبية لأقاربهم وأصدقائهم".