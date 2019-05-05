ترمب: بوتين لن يتدخل في فنزويلا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من أهمية تدخل موسكو في فنزويلا بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استمرت ساعة.

وقال ترمب في معرض رده على سؤال بشأن إدخال مساعدات إنسانية إلى البلاد ومكالمته مع الرئيس الروسي «إنه لا يتطلع على الإطلاق للانخراط في فنزويلا، ولكنه يود أن يرى حدوث شيء إيجابي لفنزويلا».

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وذكر ترمب في البيت الأبيض وإلى جواره رئيس وزراء سلوفاكيا بيتر بيليجريني «أشعر بنفس الشيء.. نحن نريد إدخال بعض المساعدات الإنسانية، وحاليا الناس تتضور جوعا، وليس لديهم مياه، وليس لديهم أغذية»، ووصف المحادثة الهاتفية مع بوتين بشأن فنزويلا بأنها «إيجابية للغاية».

من جهته انتقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو روسيا، قائلا «إن موسكو وكوبا لهما دور فعال في إبقاء مادورو في السلطة، حتى بعد استعداده للفرار من البلاد، روسيا لديها أيضا قوات في فنزويلا».

وصعد مسؤولو الإدارة الأمريكية من التوترات، حيث حذروا روسيا مباشرة من التدخل في نصف الكرة الغربي، عادين المنطقة مجال نفوذهم.