إطلاق سراح المتهمة بقتل أخي زعيم كوريا الشمالية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - هانوي

وصلت المشتبه بها الوحيدة المتبقية في مقتل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إلى هانوي أمس الأول، بعد إطلاق سراحها من سجن ماليزي.

وظهرت الفيتنامية دوان تي هونج في حالة معنوية جيدة، مرتدية نظارة شمسية وسترة بيضاء رقيقة في مطار نوي باي الدولي بهانوي، وهى تعرب عن شكرها لكل من الحكومتين الفيتنامية والماليزية على تأمين الراحة لها.

وقالت للصحفيين قبل مغادرتها في سيارة متوجهة إلى مسقط رأسها في إقليم نام دينه «لا أعرف ماذا أريد أن أفعل بعد، لكنني أعتقد أنني أريد أن أصبح ممثلة».