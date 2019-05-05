مصر تدشن أكبر منظومة أنفاق في العالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل يفتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم عددا من المشروعات التى تربط شبه جزيرة سيناء بباقي الأراضي المصرية، وعلى رأسها منظومة أنفاق مدينتي الإسماعيلية وبورسعيد، والتى تربط شرق قناة السويس بغربها، بالإضافة إلى عدد من الكباري العائمة بهدف تسهيل حركة عبور المسافرين والبضائع من وإلى سيناء.

وجاء تنفيذ منظومة الأنفاق الجديدة بالتعاون مع شركة «هنركرشت» الألمانية، حيث تعاقدت مصر معها على تصنيع 4 ماكينات حفر كاملة المعدات، وشاركت 4 شركات مقاولات مصرية وطنية فى تنفيذ منظومة الأنفاق الجديدة.

وأكد السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن «المشروعات الجديدة تعد بمثابة تدشين عملية تنمية شبة جزيرة سيناء»، مؤكدا أن مشروعات الأنفاق التى نفذت أسفل القناة تعد «المنظومة الأضخم من نوعها في تاريخ مصر، بل وعلى مستوى العالم، من حيث الأطوال والأقطار وحجم الأعمال، والخطة الزمنية القياسية التى نفذت خلالها».

يشار إلى أن هناك نفقا واحدا حاليا يتكون من حارة واحدة فى كل اتجاه، يربط بين شرق وغرب قناة السويس، وجرى تنفيذه في محافظة السويس بالتعاون مع الجانب البريطاني، وحمل اسم الشهيد اللواء أحمد حمدى تكريما لدوره فى حرب السادس من أكتوبر عام 1973 مع إسرائيل.