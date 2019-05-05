قصف غزة يقتل فلسطينيا ويصيب 4

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة سقوط قتيل وإصابة أربعة بجراح مختلفة جراء التصعيد الإسرائيلي على شمال قطاع غزة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي أمس «إن شابا يبلغ 22 عاما قتل جراء استهداف إسرائيلي لشمال قطاع غزة، فيما أصيب أربعة آخرون بجروح مختلفة».

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وشنت طائرات حربية إسرائيلية غارات على قطاع غزة، فيما ردت فصائل فلسطينية بإطلاق رشقات من القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت عن وفاة شاب فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها أمس الأول في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرق القطاع.

وارتفع بذلك عدد القتلى الفلسطينيين إلى أربعة بينهم اثنان من نشطاء حماس جراء غارة إسرائيلية استهدفتهما داخل موقع تدريب للحركة وسط قطاع غزة.