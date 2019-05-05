شكرا لقرائتكم فيديو.. مسؤول قطري يصف المصريين بالأعداء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - مواقع التواصل مكتظة منذ أمس السبت بغضب شديد على مسؤول قطري، عقد مؤتمراً صحافياً للإعلان عن الموسم الصيفي بقطر، وفيه وصف المصريين بالأعداء.. إنه أكبر الباكر، الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة بقطر، والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية.



وجاء وصف الباكر للمصريين بالأعداء في معرض رده على سؤال طرحه أحدهم عليه حول منح تأشيرات دخول لهم، فرد بالإنجليزية بحسب ما نراه ونسمعه عند الدقيقة الثامنة من فيديو عن المؤتمر تعرضه "العربية.نت" الآن، وقال: "الفيزا لن تعطى لأعدائنا بل لأصدقائنا" ثم قهقه ضاحكاً.

إلا أن ما أبداه من تعبير عن العداء للمصريين انتشر سريعاً كما الغسيل الفاضح على حبال الإنترنت، فأمطروه بهجومات لاذعة ومتنوعة. إلا أن الغريب هو تلقيه مديحاً واضحاً من قطريين هللوا لما قال.