شكرا لقرائتكم أنقرة: العمليات على حدود سوريا مستمرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، الأحد، إن أنقرة ستواصل العمليات على طول حدودها مع سوريا "لحين القضاء على التهديدات".

ونقلت وكالة "رويترز" عن نائب الرئيس التركي، أن مسؤولين أتراكاً وروساً يبحثون الوضع في منطقة تل رفعت الحدودية السورية.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن 4 جنود أتراك قتلوا وأصيب اثنان في هجومين منفصلين شنهما أكراد يوم السبت، مضيفة أن الجيش "قد انتقم".

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وقال أقطاي لمحطة "كانال 7" الإذاعية، إن "الاتفاق كان أن نتوقف عند هذا الحد (تل رفعت) لكن إذا استمرت هذه الهجمات فقد يتخذ ذلك شكلاً مختلفاً. نحن نناقش هذا مع روسيا".

والسبت، أعلن مسؤول أمني تركي أن منطقة قرب موقع استطلاع تابع للجيش التركي في منطقة إدلب بشمال سوريا، تعرضت لقصف مدفعي.

وكانت تركيا قد أقامت نحو عشرة مواقع استطلاع حول إدلب، وجرى تعزيزها بقوات وعتاد في إطار اتفاق مع روسيا على تحقيق الاستقرار في منطقة خفض التصعيد بالمحافظة.