السجن 10 سنوات لنجم يوتيوب بسبب "جرائم خطيرة" مع قاصرات

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-youtube أوستن جونز اعترف بأنه دفع قاصرات لإرسال صور إباحية له

وتم إلقاء القبض على جونز، الذي صنع لنفسه اسمًا عبر أداء الأغاني عبر الإنترنت، واتُهم في عام 2017 بإنتاج مواد إباحية للأطفال.

وفي وقت لاحق، أقر بأنه مذنب في تهمة واحدة بتلقي صور إباحية من أطفال، واعترف في اتفاق للإقرار بالذنب أنه في عامي 2016 و 2017 ، شجع ست فتيات على إنتاج وإرسال مقاطع فيديو فاضحة "لإثبات" أنهن "من أكبر المعجبات به"، حسبما ذكر موقع بازفيد.

وقالت مساعد المدعي الأميركي كاثرين نيف ويلش في مذكرة إصدار الحكم "إن إنتاج واستقبال المواد الإباحية عن الأطفال يعدان من الجرائم الخطيرة للغاية التي تهدد سلامة أطفالنا ومجتمعاتنا".

في ذروة شهرته على YouTube ، كان لدى جونز حوالي 540،000 مشترك في قناته وأكثر من 20 مليون مشاهدة فيديو.

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وفي مدونة اعتذار عام 2015 ، ادعى جونز أن الأمر لم يتجاوز المقاطع المضحكة، قائلا"لم يكن هناك أي عراة أبدًا، ولم يكن هناك أي اتصال جسدي، ولم يحدث ذلك أبدًا".

لكن في اتفاق الاعتراف، أقر جونز بمحاولة إقناع أكثر من ثلاثين من المعجبات دون السن القانونية بإرسال صور أو مقاطع فيديو فاضحة لهن.

وأزال موقع يوتيوب قناة جونز بعد أن أقر بأنه مذنب في فبراير، قائلة إنها انتهكت شروط الاستخدام.