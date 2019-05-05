قاسم هاشم رعى وضع حجر الأساس لبناء منشأة رياضية في "جنعم"- شبعا

رعى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​، وضع حجر الأساس لبناء منشأة رياضية في "جنعم" الى ​الشمال​ من ​بلدة شبعا​ في ​العرقوب​، مؤكدا أن "الإنسان العرقوبي الجنوبي، دفع من أجل الوطن وكرامة الوطن وسيادته، وحق له على وطنه بأن تكون له الإنجازات والتقديمات والخدمات، فنحن هنا اليوم لنضع حجر أساس لمنشأة طالت المطالة بها، إلا أنها في المعنى، هي بعض من وفاء وليس كل الحق، لأن من حق أهلنا هنا أن يشعروا فعلا بإهتمام هذه الدولة بوجودهم وبحقهم، وهم الذين دفعوا الكثير من التضحيات من أجل الهوية والإنتماء".

وأشاد ب​وزارة الشباب والرياضة​، "التي ما بخلت يوما، وبجهد خاص من الأخ ​زيد خيامي​ الذي بذل جهدا خاصا معنا ومع ​البلدية​ لمدة سنة، الى أن توصلنا الى هذا الإتفاق وهذا العقد، وبمباركة من وزير الشباب والرياضة وبرعاية دائمة وتوجيه دائم من رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، الذي حرص دائما على أن تصل الحقوق الى أبناء العرقوب الى أعلى مستوياتها، وهو الذي يتابع معنا قضايا هذه المنطقة وتفاصيلها بكل صغيرة وكبيرة".