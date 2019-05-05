الرئيس العام للرهبانية إفتتح قاعة الاباتي باسيل الهاشم بدير مار يوحنا

إفتتح الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الاباتي ​نعمة الله الهاشم​ قاعة الاباتي باسيل الهاشم في دير مار يوحنا المعمدان في ​رشميا​.

وفي كلمة له في المناسبة شكر الاباتي باسيل الهاشم الرئيس العام للرهبانية على مباركته افتتاح القاعة، ونوّه بتحدّي الرهبانية كل الصعاب وترميمها مختلف الاديار بعد الاحداث الاليمة.وذكّر بأنه منذ كان رئيساً عاماً للرهبانية لم يقبل بأي وسام لاعتباره أن عمل الرهبانية هو الخدمة العامة.

من جهته توجه الرئيس العام للرهبانية الاباتي نعمة الله الهاشم لرئيس دير مار يوحنا المعمدان بالقول:" أفهم تمنعّك عن كتابة اسمك على أي إنجاز من انجازاتك وهذا الشيء ليس فقط عن زهد رهباني إنما عن وعي لديك وعند كل الذين عرفوك ان الانجاز الاكبر الذي عملته هو الانجاز على مستوى ​الانسان​ وتركيزك على بناء الانسان وعلى التواصل الانساني إن كان على صعيد الكنيسة أو على صعيد كل من تلتقيهم وتتواصل معهم.وفي المجامع الرهبانية كلنا نعرف مداخلات الاباتي وتركيزها على هذه الناحية الانسانية ، وهذا ما فعلته في حياتك وما تستمر بفعله".