إعتصام للجبهة الديمقراطية رفضا للعدوان على غزة

نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اعتصاما تضامنا مع الاسرى ورفضا للعدوان على غزة.
وأكدت الجبهة أن "الجرائم الإسرائيلية هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مما يتطلب من المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية اتجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي إدانة تلك الجرائم ووقفها ولجم العدوان الإسرائيلي".
وأكدت الجبهة أن "غزة ليست وحدها في مواجهة العدوان الإسرائيلي، بل كل شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية يقف معها، وكل أوهام رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية وبين الداخل والشتات ستفشل، فشعبنا موحد وسيبقى أقوى من الانقسام".
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