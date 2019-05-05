إعتصام للجبهة الديمقراطية رفضا للعدوان على غزة

نظمت ​الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين​ اعتصاما تضامنا مع الاسرى ورفضا للعدوان على غزة.

وأكدت الجبهة أن "الجرائم الإسرائيلية هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مما يتطلب من ​المجتمع الدولي​ بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية اتجاه ​الشعب الفلسطيني​ في ​قطاع غزة​ وفي إدانة تلك الجرائم ووقفها ولجم ​العدوان الإسرائيلي​".

وأكدت الجبهة أن "غزة ليست وحدها في مواجهة العدوان الإسرائيلي، بل كل شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية يقف معها، وكل أوهام رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ للفصل بين قطاع غزة و​الضفة الغربية​ وبين الداخل والشتات ستفشل، فشعبنا موحد وسيبقى أقوى من الانقسام".