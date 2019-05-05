13 طالبا فازوا بجائزة ميشال شيحا للعام 2019

نظمت ​مؤسسة ميشال شيحا​ احتفالا سلمت خلاله "جائزة ميشال شيحا" للعام 2019 التي منحت ل 13 طالبا فازوا في المسابقة التي نظمتها المؤسسة باللغات الثلاث العربية والفرنسية والانكليزية، وشارك فيها اكثر من 500 طالب من الصفوف الثانوية النهائية ينتمون الى اكثر من 64 مدرسة رسمية وخاصة من مختلف المحافظات اللبنانية.

واعلنت اسماء الفائزين الذين تسلموا جوائزهم على النحو الاتي:

في اللغة العربية: الجائزة الأولى منحت للطالبة فاطمة أمين فنيش من مدارس المبرات - مدرسة الإمام علي بن أبي طالب الثانوية - ​معروب​ - ​جنوب لبنان​.

أما جوائز المرتبة الثانية منحت بالتساوي، للطلاب: عابدة حسين عماش من مدارس المبرات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب الثانوية - معروب ونور صلاح رمو من ثانوية الرئيس رياض الصلح الرسمية المختلطة بيروت.

والمرتبة الثالثة، منحت أيضا "بالتساوي هذه السنة، واستثنائيا" للطلاب ماريا الياس مهنا من مدرسة مار الياس لراهبات العائلة المقدسة المارونيات - ضهور زحله، وماريان جورج عبد المسيح من مدرسة ​راهبات المحبة​ - دار النور - لبنان الشمالي وحسان محمد عبد الحي من ثانوية العبادية الرسمية.

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في اللغة الفرنسية: فاز بالجائزة الأولى الطالب جو ملكي من مدرسة القلبين الأقدسين - السيوفي ، وبالجائزة الثانية الطالبة كلارا مرسال اسحق من مدرسة مار يوحنا المعمدان وادي شحرور.

أما الجائزة الثالثة فقد نالها بالتساوي كل من هادي أبي راشد من مدرسة الفرير "مون لاسال" ورالف دياب من ​مدرسة سيدة الجمهور​.

في اللغة الإنكليزية: منحت الجائزة الأولى الى حسين فؤاد موسى من ثانوية البازورية الرسمية، جنوب لبنان والجائزة الثانية الى فاطمة نسيم الهادي من مدارس المبرات - مدرسة الإمام علي بن أبي طالب الثانوية - معروب جنوب لبنان.

أما الجائزة الثالثة فنالتها ماريا بطرس أبو رفول من مدرسة يسوع ومريم - الربوة.