الخليل: المشكلة بالسياسات التي أوصلتنا الى الأزمة وليست في رواتب الموظفين

إعتبر عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النيابية النائب ​أنور الخليل​ أن "المشكلة الإقتصادية والمالية الخانقة التي يعاني منها ​لبنان​ سببها بعض التوجهات والسياسات الإقتصادية للحكومات المتعاقبة وليست المشكلة برواتب وتعويضات الموظفين"، مشيرا الى ان "الحلول موجودة خارج الحقوق المكتسبة للموظفين، وعلى المسؤلين أن يبدأوا بأنفسهم قبل أي شيء آخر، فهم معنيون بما وصلنا اليه وليس أي شخص آخر".

وفي كلمة له خلال حفل نظمه معهد ​حاصبيا​ الفني لفت الخليل الى انه "بمعزل عن توصيات مؤتمر "سيدر"ن فإننا أمام خيار أوحد: هو البدء بمجموعة قرارات جريئة وجراحية ومؤلمة، لكن ليس على حساب الطبقة الفقيرة وذوي الدخل المحدود والمتوسط. وهنا اُعلن بعض الثوابت التي حددتها كتلة التنمية والتحرير".