باسيل: لن يصعب علينا أن نعالج أزمة إقتصادية ولن تكون أقوى منا

لفت رئيس "التيار الوطني الحر" ​جبران باسيل​، في تصريح له من غزير، الى "أننا مررنا بأيام صعبة وتحملنا ولن يصعب علينا أن نعالج أزمة إقتصادية لن تكون أقوى منا مع كل ما يرافقها من نيات سيئة في الداخل ومن الخارج، نيات الداخل لأنها مرتبطة ب​الفساد​ والإستحواذ على مغانم الدولة ونيات الخارج هي ربط ​لبنان​ ودينه بمشاريع وصفقات لإضعافنا وإخضاعنا".

ويشارك باسيل في هذه الأثناء في القداس الآلهي في ​دير مار أنطونيوس​ مقر ​الرهبانية اللبنانية المارونية​، حيث يترأس القداس الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الاباتي ​نعمة الله الهاشم​ بمعاونة لفيف من الآباء ومشاركة مسؤولي وكوادر التيار الوطني ومؤمنين.