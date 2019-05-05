لفت رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، في تصريح له من غزير، الى "أننا مررنا بأيام صعبة وتحملنا ولن يصعب علينا أن نعالج أزمة إقتصادية لن تكون أقوى منا مع كل ما يرافقها من نيات سيئة في الداخل ومن الخارج، نيات الداخل لأنها مرتبطة بالفساد والإستحواذ على مغانم الدولة ونيات الخارج هي ربط لبنان ودينه بمشاريع وصفقات لإضعافنا وإخضاعنا".
ويشارك باسيل في هذه الأثناء في القداس الآلهي في دير مار أنطونيوس مقر الرهبانية اللبنانية المارونية، حيث يترأس القداس الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الاباتي نعمة الله الهاشم بمعاونة لفيف من الآباء ومشاركة مسؤولي وكوادر التيار الوطني ومؤمنين.
كانت هذه تفاصيل خبر باسيل: لن يصعب علينا أن نعالج أزمة إقتصادية ولن تكون أقوى منا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.