طقس يوم غد غائم مع ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن كتل هوائيّة دافئة تؤثّر تدريجيّاً اليوم على الحوض الشرقيّ للمتوسّط وتشتدّ غداً الإثنين، تنحسر يوم الثلاثاء ويتحوّل الطقس إلى متقلّب، متوقعة أن يكون طقس اليوم غائم جزئيّاً إلى غائم أحياناً مع ارتفاع ملحوظ ب​درجات الحرارة​ وانخفاض نسبة الرطوبة.

كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الإثنين: غائم إجمالاً مع ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسميّة ورياح ناشطة مصحوبة بغبار تؤدّي لسوء الرؤية أحياناً، كما تتساقط ​الأمطار​ الخفيفة الموحلة خاصّةً بعد الظهر.

الثلاثاء: غائم جزئيّاً إلى غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة (تحت معدلاتها الموسميّة) وارتفاع نسبة الرطوبة، كما تتساقط الأمطار الخفيفة بشكلٍ متفرّق.