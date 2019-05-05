الجيش الاسرائيلي نفى مقتل طفلة فلسطينية ووالدتها الحامل في غارة جوية

نفى ​الجيش الإسرائيلي​ مقتل طفلة فلسطينية ووالدتها الحامل في غارة على ​قطاع غزة​، محملا ​حركة حماس​ مسؤولية مقتلهما. وندد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي رونين مانيليس على بـ"دعاية المنظمات الإرهابية".

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