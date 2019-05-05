نائب الرئيس التركي: سنواصل عملياتنا العسكرية على طول الحدود

أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، أن "أنقرة ستواصل عملياتها العسكرية على طول حدودها حتى القضاء على كل التهديدات التي تواجهها"، مشيرا الى أن بلاده تبحث مع روسيا الوضع في منطقة تل رفعت الحدودية مع سوريا.
يشار إلى أن تنظيم "الجيش الوطني السوري" المدعوم من تركيا قد أكد أمس أن قواته سيطرت على قريتي مرعناز والمالكية شمال سوريا، وسط أنباء عن عملية مشتركة للجانبين ضد المسلحين الأكراد بتل رفعت.
هذه التحركات تأتي بعد الإعلان عن مقتل ضابط تركي وإصابة آخر، في وقت سابق من السبت، جراء هجوم شنته "وحدات حماية الشعب" الكردية في منطقة عفرين شمال سوريا انطلاقا من مدينة تل رفعت.
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