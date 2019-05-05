نائب الرئيس التركي: سنواصل عملياتنا العسكرية على طول الحدود

أعلن نائب الرئيس التركي ​فؤاد أوقطاي​، أن "​أنقرة​ ستواصل عملياتها العسكرية على طول حدودها حتى القضاء على كل التهديدات التي تواجهها"، مشيرا الى أن بلاده تبحث مع ​روسيا​ الوضع في منطقة تل رفعت الحدودية مع ​سوريا​.

يشار إلى أن تنظيم "الجيش الوطني السوري" المدعوم من تركيا قد أكد أمس أن قواته سيطرت على قريتي مرعناز والمالكية شمال سوريا، وسط أنباء عن عملية مشتركة للجانبين ضد المسلحين ​الأكراد​ بتل رفعت.

هذه التحركات تأتي بعد الإعلان عن مقتل ضابط تركي وإصابة آخر، في وقت سابق من السبت، جراء هجوم شنته "وحدات حماية الشعب" الكردية في منطقة ​عفرين​ شمال سوريا انطلاقا من مدينة تل رفعت.