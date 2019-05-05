شاهد أمه في أحضان عمه وصديقه فشنقوه.. الحكم على 3 متهمين بقتل طفل كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

وسوس له الشيطان التخلص من نجل شقيقه الطفل الذي لم يتجاوز عمره الـ6 سنوات، لأنه شاهده يخون شقيقه مع زوجته بالاشتراك مع صديق لهما، فقرر تحريض الصديق على قتل المجني عليه قبل أن يفضحهم أمام والده.

وقضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الرابعة" حضوريًا بمعاقبة المدعو "محمد. ا. ع"، مبيض محارة، ويقيم بدائرة مركز شرطة بيلا، بالإعدام شنقًا، و"محمد ح.م."، تباع، ويقيم بمحافظة الغربية، و"عبد الناصر. إ. ا"، سائق "توكتوك"، ويقيم بمركز بلطيم، بالسجن المؤبد، لاتهامهم بقتل طفل.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن أبو زهرة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد السيد عبده، وخالد رشاد، وسكرتارية عمرو غنام، وذلك في أحداث القضية رقم 19112 لسنة 2014 جنايات مركز شرطة الحامول، والمقيدة برقم 943 لسنة 2014 كلي كفر الشيخ.

تفاصيل الواقعة تعود إلى 6 سنوات مضت، في يوم 28 سبتمبر 2013، بدائرة مركز شرطة الحامول، عندما ارتكب المتهمين الأول والثاني، قتل المجني عليه الطفل "إبراهيم ع.إ.ف"، عمدًا مع سبق الإصرار، وعقدوا العزم على قتله، بتحريض من المتهم الثالث سائق "توكتوك".

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وكشفت أوراق القضية أن المتهمين الأول والثاني، رصدا الطفل المجني عليه، أثناء نومه في أحد الأماكن، وفور رؤيتهم له، جثم المتهم الأول فوقه وكمم فمه وأحكم قبضته حول عنقه ولفوا قطعة قماش حول رقبته وأوثقوها في إحدى الأشجار وعلقوه بها، لكي يوهما الجميع أن الطفل انتحر ولم يُقتل.

كما كشفت أوراق القضية أن المتهم الثاني، بعد القبض عليه أقر أمام رجال المباحث أنه اشترك في تنفيذ الجريمة مع المتهم الأول، متهمًا إياه بقتل الطفل، بالطريقة المذكورة، بتحريض من المتهم الثالث عم الطفل.

وأوضح المتهم الثاني في اعترافاته أن السبب وراء الجريمة، أن المجني عليه شاهده أثناء ارتكابه أفعالا منافية للآداب مع أمه، بالاشتراك مع عمه، وهددهم بفضح ما رآه أمام والده، إلا أنهم بادروا برصده وقتله.

وبناء على اعترافات المتهم أُلقي القبض على المتهمين الآخرين وأقرا بارتكابهما الواقعة وفق ما أقر به المتهم الثاني، مؤكدين أنه شارك في ارتكاب الواقعة بحمله الطفل المجني عليه أثناء ارتكاب الجريمة.