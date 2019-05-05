تركيا تنتقد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة وتدعو المجتمع الدولي للتحرك

محمد اسماعيل - القاهرة - اسطنبول- (د ب أ):
انتقدت تركيا الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة، بشدة، ودعت المجتمع الدولي من أجل التحرك.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية: "ندعو المجتمع الدولي إلى التحرك سريعا من أجل تخفيف حدة التوترات التي زادت بسبب أفعال إسرائيل غير المتناسبة في المنطقة."
وفي مدينة غزة، تم تدمير مبنى يضم مكتب وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية في غزة، في غارة جوية إسرائيلية.
من ناحية أخرى، أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، الهجمات، كل على حدا، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
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