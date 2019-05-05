هبوط طفيف للبورصة مع بداية تعاملات الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد: انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.02% مع بداية تعاملات اليوم الأحد، إلى مستوى 14878 نقطة. بينما ارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.04%، والمؤشر EGX100 بنسبة 0.03%. وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنهاية تعاملات الخميس الماضي بنسبة 0.27% إلى مستوى 14880 نقطة، وسط اتجاه العرب نحو البيع.

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