محمد اسماعيل - القاهرة - صنعاء- (د ب أ):
أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" اليوم الأحد استئناف أنشطتها في مدينة عدن جنوبي اليمن، بعد توقف استمر لشهر كامل.
وقالت المنظمة ، في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن مستشفى عدن الجراحي التابع للمنظمة استأنف أنشطته اعتبارا من اليوم بعد شهر من ايقافه في أعقاب حادثة أمنية في المستشفى تم فيها أخذ مريض من المستشفى ووجد بعدها مقتولاً في الجوار".
وأكد حسن بوسنين رئيس بعثة أطباء بلا حدود في اليمن، أنه تم استئناف أنشطة المنظمة بسبب احتياجات السكان في عدن.
وتابع :"نحن ممتنون لكافة فئات المجتمع والسلطات التي أبدت دعمها وتضامنها معنا بعد الحادث".
وتشهد مدينة عدن التي أعلنتها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة للبلاد، اختلالات أمنية واسعة، وسبق أن سقط قتلى وجرحى من المدنيين جراء ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر "أطباء بلا حدود" تستأنف أنشطتها في عدن اليمنية بعد توقف شهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.