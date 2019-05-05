"أطباء بلا حدود" تستأنف أنشطتها في عدن اليمنية بعد توقف شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - صنعاء- (د ب أ):

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" اليوم الأحد استئناف أنشطتها في مدينة عدن جنوبي اليمن، بعد توقف استمر لشهر كامل.

وقالت المنظمة ، في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن مستشفى عدن الجراحي التابع للمنظمة استأنف أنشطته اعتبارا من اليوم بعد شهر من ايقافه في أعقاب حادثة أمنية في المستشفى تم فيها أخذ مريض من المستشفى ووجد بعدها مقتولاً في الجوار".

Advertisements

وأكد حسن بوسنين رئيس بعثة أطباء بلا حدود في اليمن، أنه تم استئناف أنشطة المنظمة بسبب احتياجات السكان في عدن.

وتابع :"نحن ممتنون لكافة فئات المجتمع والسلطات التي أبدت دعمها وتضامنها معنا بعد الحادث".

وتشهد مدينة عدن التي أعلنتها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة للبلاد، اختلالات أمنية واسعة، وسبق أن سقط قتلى وجرحى من المدنيين جراء ذلك.