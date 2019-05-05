ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 10 شهداء

استشهد شابان فلسطينيان فجر اليوم الأحد، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مجموعة شبان وسط مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما يرفع عدد الشهداء بسبب الغارات الإسرائيلية المستمرة منذ يوم الجمعة إلى 10 شهداء بينهم طفلة رضيعة ووالدتها الحامل في شهرها السادس.

وأوضحت مصادر طبية فلسطينية أن الشابين محمود صبحي عيسى (26 عاماً)، وفوزي عبد الحليم بوادي (24 عاماً)، استشهدا قبل فجر اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف مدخل مخيم البريج.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن "طائرات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تشن غارات شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، مستهدفة المباني والورش والمحال التجارية".

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