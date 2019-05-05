كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير يكشف عن طموحات دولية لـ"داعش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد الظهور الأول لزعيم التنظيم الإرهابي، أبو بكر البغدادي، على شاشات القنوات التلفزيونية لأول مرة منذ عام 2014.

نشرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية تقريرا عن طموحات تنظيم "داعش" الإرهابي والخطط الموضوعة لضرب أنحاء متفرقة من العالم.

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وبحسب التقرير الذي نشر بعنوان "الولايات المتحدة تتعهد بمحاربة طموحات تنظيم داعش الدولية، لكن الجهاديين يتطورون" فقد لوحظ خلال نهاية المقطع وراء ظهر الزعيم الإرهابي البغدادي ملف يضم مواقع مختلفة في أنحاء العالم تسعى الجماعة الجهادية لشن عمليات فيها مع تعليق من البغدادي يقول فيه "هذه العملية سيكون لها مابعدها بمشيئة الله".

وأضاف التقرير أن هناك ملفات أخرى لما يسميه التنظيم "الولايات التابعة له" في كل من الصومال واليمن والقوقاز وغرب أفريقيا وتركيا وهو ما يشير إلى أنه رغم انهيار "دولة الخلافة" التي أعلنها التنظيم الإرهابي من جانبه والتي امتدت فوق مساحات شاسعة من الأراضي في سوريا والعراق، وحكمت ملايين المواطنين إلا أن طموحات التنظيم لازالت باقية.