كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جيش الاحتلال الإسرائيلي يرسل لواء مدرعات إلى حدود غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، استدعاء لواء مدرعات لمنطقة الحدود مع قطاع غزة.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي أنه تم استدعاء اللواء "كقوة قتالية جاهزة.. لمواصلة الجهود الدفاعية المختلفة".

ومن جانبه، قال المتحدث العسكري رونين مانليس إنه "لا توجد جهود وساطة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الوقت الراهن".

وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية ذكرت اليوم أن القاهرة رمت بثقلها أمس لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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ونقلت الصحيفة عن مصادر القول إن "مصر دخلت بقوة على الخط وطلبت من قائد سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي الحضور إلى القاهرة لمناقشة الموقف".

وأضافت المصادر أن "بهاء أبو العطا قائد الجناح العسكري للجهاد الإسلامي غادر القطاع أمس عبر معبر رفح للقاء مسؤولين مصريين".

وأكدت المصادر أن مصر ضغطت على الفصائل وكذلك على إسرائيل لتثبيت وقف النار وإنقاذ الاتفاق الأخير الذي ينص على تهدئة مقابل تسهيلات ويقوم على مراحل.

وكان يفترض أن يتم تنفيذ المرحلة الثانية بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.