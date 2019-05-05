كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جوايدو" يعترف بالفشل في تنظيم انقلاب ضد "مادورو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان جوايدو، بأن أخطاء ارتكبت في محاولة لبدء انتفاضة عسكرية، وأنه سيطلب أي عرض من الولايات المتحدة لتوفير خيار عسكري في فنزويلا للتصويت.

بعد محاولة الانقلاب ضد الرئيس الفنزويلي الشرعي نيكولاس مادورو يوم الثلاثاء، تفهم "جوايدو" بأن المعارضة أخطأت في تقدير دعمها داخل الجيش، وكشف "جوايدو"، في مقابلة حصرية مع صحيفة "واشنطن بوست"، يوم أمس السبت، أنهم كانوا يتوقعون أن يتنحى "مادورو" وسط موجة من الهاربين داخل الجيش.

وقال: "لأن حقيقة أننا فعلنا ما فعلناه ولم ينجح في المرة الأولى، فهذا لا يعني أنه غير صالح. نحن نواجه جدارًا ديكتاتوريًا مطلقًا. لقد أدركنا أخطائنا - ما لم نفعله، وما فعلنا الكثير منه".

وأشار زعيم المعارضة، إلى أن دعوته إلى رتبة وطابور وكبار ضباط الجيش للتخلي عن "مادورو" لم ينتج عنها انشقاقات جماعية.

وأضاف "جوايدو": "ربما لأننا ما زلنا بحاجة إلى المزيد من الجنود، وربما نحتاج إلى مزيد من المسؤولين في النظام ليكونوا على استعداد للدعم، لدعم الدستور، أعتقد أن المتغيرات واضحة في هذه المرحلة".

ولفت "جوايدو"، أيضًا، إلى أن أي دعم عسكري أمريكي يجب أن يكون جنبًا إلى جنب مع القوات الفنزويلية التي انقلبت على "مادورو"، لكنه لم يقدم تفاصيل أخرى حول ما يمكن أن يكون مقبولًا، وأن مسؤولي إدارة ترامب، بمن فيهم مستشار الأمن القومي جون بولتون وجنرالات البنتاجون، أوضحوا يوم الجمعة أن جميع الخيارات لحل الصراع الفنزويلي "مطروحة".

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ولدى سؤاله عما سيفعله إذا قام مستشار الأمن القومي جون بولتون باستدعائه بعرض التدخل الأمريكي، قال "جوايدو"، إنه سيجيب بالقول: "صديقي العزيز، السفير جون بولتون، شكرًا لك على كل المساعدة التي قدمتها للقضية العادلة. هنا. شكرًا لك على هذا الخيار، سنقوم بتقييمه، وسننظر فيه على الأرجح في البرلمان لحل هذه الأزمة. إذا كان ذلك ضروريًا، فربما سنوافق عليه".

كما قال زعيم المعارضة، إنه يرحب بالمناقشات الأخيرة للخيارات العسكرية في واشنطن، ووصفها بأنها "نبأ عظيم".

وأوضح: "هذه أخبار رائعة لفنزويلا لأننا نقيم جميع الخيارات. من الجيد أن نعرف أن الحلفاء المهمين مثل الولايات المتحدة يقيمون الخيار أيضًا. هذا يعطينا إمكانية أنه إذا كنا بحاجة إلى التعاون، فنحن نعرف أنه يمكننا الحصول عليه".

وأضاف، أن هناك جنودًا فنزويليين يريدون "وضع حد للعصابات اليسارية، والمساعدة في الحصول على المساعدات الإنسانية، والذين سيكونون سعداء بتلقي التعاون لإنهاء الاغتصاب".

ولدى سؤاله عما إذا كان وزير الخارجيةالأمريكي، مايك بومبيو، قد أضر بمفاوضات المعارضة من خلال ذكر أسماء المتآمرين المزعومين الذين كانوا على استعداد للانقلاب على مادورو - بما في ذلك وزير الدفاع فلاديمير بادرينو لوبيز - قال "جوايدو"، إن "بومبيو" لم يفعل. بدلاً من ذلك، وصف تحرك "بومبيو"، بأنه دليل على "الدعم المهم".

وكشف أيضًا، أنه لن يوافق على الجلوس والتفاوض مع "مادورو" ما لم يترك منصبه كرئيس لفنزويلا.

وقال: "إن الجلوس مع مادورو ليس خيارًا، لقد حدث ذلك في العام 2014، وفي العام 2016، وفي العام 2017 ... نهاية الاغتصاب هي شرط مسبق لأي حوار ممكن".