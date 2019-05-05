كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول ألماني سابق يحذر من الثقة في واشنطن للدفاع عن أوروبا الشرقية من روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد سيجمار جابرييل، أحد أكثر الديمقراطيين الاجتماعيين احترامًا في ألمانيا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي انتقد مرارًا وتكرارًا الناتو ككل وألمانيا بشكل خاص، لعدم إنفاقها ما يكفي على الدفاع. وقد اقترح السابق أن أوروبا ينبغي أن تأخذ أمنها بأيديها.

وقال نائب المستشار السابق ووزير الخارجية الألماني، سيجمار جابرييل، في مقابلة مع صحيفة "سفينسكا داغبلادت"، إن تقوم برلين باستثمار أكثر من 200 مليار دولار سنويًا في الدفاع عن بولندا ودول البلطيق من "التهديد" الروسي المزعوم، وأنه لا يمكن لأوروبا أن تثق في الولايات المتحدة بهذه المهمة.

وأضاف "جابرييل": "علينا أن ندرك أن العالم يتغير. كان النظام العالمي القائم منذ الحرب العالمية الثانية مريحًا للغاية، خاصة بالنسبة لنا نحن الألمان. يمكن أن نتعامل مع أمورنا الخاصة، في حين أن الولايات المتحدة والفرنسية عالجتا إلى حد ما قضايا أخرى. ليس مثل هذا الآن".

Advertisements

وحسب وزير الخارجية السابق، فإن دونالد ترامب، الذي شكك في المادة 5 من معاهدة واشنطن، مما يعني أن الهجوم على أحد أعضاء الناتو يعتبر هجومًا على جميع الأعضاء، ليس هو المشكلة الوحيدة، وأن واشنطن تحاول منذ فترة طويلة نقل المسؤولية إلى أوروبا.

كما أعرب "جابرييل"، عن رأيه في دعوات "ترامب" لرفع الإنفاق الدفاعي لتلبية الناتو البالغ 2 % من إجمالي الناتج المحلي، مشيرًا إلى أن تقوم ألمانيا، التي أنفقت نحو 1.2 % من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع، بزيادة الميزانية إلى 1.5% لتحديث القوات المسلحة في البلاد، وتخصيص 0.5 % المتبقية، أو أكثر من 200 مليار دولار لصندوق تم إنشاؤه خصيصًا "للدفاع عن دول البلطيق وبولندا من روسيا".

ووفقًا لـ"جابرييل"، يجب أن تتولى برلين نصيب الأسد من المسؤولية عن أمن دول أوروبا الشرقية من الولايات المتحدة.