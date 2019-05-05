كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استمرار الهجوم على غزة لعدة أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة العربية، اليوم الأحد، أن الناطق باسم قوات الاحتلال الإسرائيلي أعلن أن التقديرات تشير إلى استمرار الهجوم على غزة لعدة أيام قادمة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي استدعاء لواء مدرعات لمنطقة الحدود مع قطاع غزة.

هذا وأدت الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة أمس وخلال فجر الأحد إلى مقتل سبعة فلسطينيين، وإصابة أكثر من 40 آخرين، إضافة إلى تدمير خمس بنايات سكنية.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 80 غارة، إضافة للمدفعية والبوارج مستهدفة أكثر من 1000 هدف في قطاع غزة منها بنايات سكنية ومؤسسات إعلامية وأراض ودفيئات زراعية.

تدمير بيانات سكنية.. وأنفاق

Advertisements

وخلال ساعات الليل دمرت طائرات الاحتلال خمس بنايات تحتوي عشرات الشقق السكنية.

هذا وأعلن جيش الاحتلال أنه هاجم جواً حوالي 60 موقعاً في قطاع غزة خلال الليلة الماضية.

وأضاف بيان الجيش أنه وخلال الليلة الماضية تم استهداف أنفاق ومواقع عسكرية ومخازن ومصانع لإنتاج الأسلحة تابعة لحركة حماس والجهاد الإسلامي.

وأضافت قوات الاحتلال أنه "وبدءاً من الساعة 22:30 وحتى هذه الساعة، تم رصد نحو 180 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل... ومنذ بدء إطلاق القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، تم رصد نحو 430 قذيفة أطلقت من قطاع غزة.

وأعلن الناطق باسم قوات الاحتلال الإسرائيلي أن مستوطناً قتل جراء سقوط صاروخ في مدينة عسقلان الليلة الماضية.