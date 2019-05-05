كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا توجه ضربة جديدة لاقتصاد إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس إخضاع مبيعات البتروكيماويات وتجارة التجزئة الإيرانية لعقوبات جديدة،وفقا للعين الإخبارية.

ووفقا لرويترز، أشارت الصحيفة إلى أن العقوبات الأمريكية على بنوك وشركات تهدف إلى وقف تجارة تتراوح من مبيعات البتروكيماويات إلى سنغافورة إلى مبيعات السلع الاستهلاكية إلى أفغانستان.

في أغسطس 2018، قررت الولايات المتحدة فرض عقوباتها على إيران استجابة إلى قرار الرئيس دونالد ترامب الذي أخذ على عاتقه التصدي لأنشطة طهران التخريبية والانسحاب من الاتفاق النووي "الكارثي".

وشملت الحزمة الأولى من العقوبات صادرات السجاد الإيراني وصادرات المواد الغذائية الإيرانية، فضلا عن بيع أو استيراد الصلب والألومنيوم.

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كما استهدفت حظر بيع الدولار للنظام الإيراني، بالإضافة إلى حظر بيع الذهب والمعادن الثمينة، وسحب رخص عمل طيران من إيران (بوينج وإيرباص).

وضمت الحزمة الأولى أيضا عقوبات ضد مستوردي النفط الإيراني وضد شركات نقل النفط الإيراني، وأخرى ضد مستوردي الغاز الإيراني.

وأدت الحزمة الأولى من العقوبات إلى فرار العديد من الشركات الأوروبية العاملة في عدة قطاعات من السوق الإيراني.

وطالت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران التي دخلت حيز التنفيذ في نوفمبر/تشرين الثاني قطاعين حيويين بالنسبة إلى طهران هما النفط والبنوك، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات.

وتهدف الإدارة الأمريكية إلى الوصول بصادرات النفط الإيراني إلى المستوى صفر.