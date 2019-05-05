كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات تغيث أهالي مديرية حيس في الحديدة بـ6 آلاف سلة غذائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت دولة الإمارات لأهالي مديرية حيس في محافظة الحديدة، قوافل إغاثية تتضمن 6 آلاف سلة غذائية متكاملة، تلبية لاحتياجاتهم الأساسية ومساعدتهم في تجاوز تداعيات الحصار الذي تفرضه عليهم جماعة الحوثي.

وقال ممثل الهلال الأحمر الإماراتي، في الساحل الغربي، إن إغاثة سكان مديرية حيس، جاءت استجابة لاحتياجاتهم العاجلة للمواد الغذائية، وفي إطار دعم دولة الإمارات للشعب اليمني في مختلف مدن وقرى الساحل الغربي ورفع المعاناة عن كاهلهم وتحسين مستوى معيشتهم، مؤكداً استمرار تقديم الدعم والمساعدة لأهالي حيس حتى يتجاوزوا الظروف الصعبة التي يعيشونها وتستكمل عملية تطبيع الأوضاع في قراهم ومناطقهم.

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من جهتهم أعرب المستفيدون من المساعدات عن شكرهم لدولة الإمارات على تلبيتها لاحتياجاتهم من المواد الغذائية، في الوقت الذي كانوا فيه في أشد الحاجة لهذا الدعم الذي لعب دوراً كبيراً في تخفيف أعباء الحياة المعيشية اليومية الصعبة.

يذكر أن عدد السلال الغذائية التي وزعتها دولة الإمارت، على أهالي الساحل الغربي، منذ بداية العام الجاري 2019 حتى منتصف شهر أبريل الحالي بلغ أكثر من 34 ألف سلة استفاد منها حوالي 136 ألف نسمة.