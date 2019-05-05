السريلانكيون يتابعون قداس الأحد عبر التلفاز

القدس - بواسطة محمد عز العرب - امتنع المسيحيون في سريلانكا للأسبوع الثاني على التوالي، من التعبد في الكنائس والأماكن المُقدسة، واختاروا البقاء في منازلهم اليوم الأحد، مقيمين القداديس فيها.
وأغلقت الكنائس أبوابها في أعقاب تقارير عن إمكانية استهدافها بسلسلة أخرى من الهجمات الإرهابية التي ضربت البلاد في 21 نيسان/ أبريل الماضي، مستهدفة المسيحيين في عيد الفصح، ما أسفر عن مقتل أكثر من 255 شخص.
وقاد رئيس الكنيسة الكاثوليكية في البلاد، الكاردينال مالكوم رانجيث، قداسا متلفزا من مقر إقامته، وكان معظم الحضور قساوسة وراهبات.
وتلى رانجيث رسالة من البابا فرانسيس في نهاية القداس، والتي قال فيها "أصلى من أجل القلوب التي تستسلم لإرادته من أجل السلام والمصالحة بين جميع أبنائه".
وفي ضريح القديس أنتوني في كولومبو، أحد المواقع التي استهدفتها تفجيرات عيد الفصح الانتحارية التي أودت بحياة 257 شخصا، أقامت مجموعة صغيرة من الأطفال والشباب قداسا كوسيلة للسلام الداخلي.
بقيت جميع الكنائس تقريبا مغلقة، وتمركزت قوات من الجيش والشرطة هناك لحراستها.
وألغت السلطات قداس الأحد بعد ورود تقارير تفيد بأن الكنيسة الكاثوليكية والمؤسسة العلمانية قد تكون مستهدفة نهاية هذا الأسبوع. كما أغلقت المدارس الكاثوليكية حتى إشعار آخر.
ومع ذلك، ستفتح جميع المدارس الحكومية أبوابها يوم غد الإثنين للصف السادس وما زاد عن ذلك.
أعلنت الشرطة أنها ستفتش جميع المدارس اليوم الأحد.
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