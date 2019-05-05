القدس - بواسطة محمد عز العرب - نال الأسير أمير مخول حريته، قبل قليل، من سجن الجلبوع بعد أن قضى بعد أن قضى محكومية 9 سنوات، وذلك بعد إدانته بـ"التخابر مع حزب الله".
وأكد عضو لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة، قدري أبو واصل، لـ"عرب 48" أن الأسير المحرر مخول في طريقه إلى عائلته بعد أن جرى استقباله لدى خروجه من السجن.
وكانت عائلة الأسير مخول قد صرحت لـ"عرب 48"، صباح اليوم، أن "سلطة السجون" الإسرائيلية لم تبلغها لغاية الآن عن مكان وموعد الإفراج عن ابنها الذي من المفترض أن ينال حريته اليوم، الأحد.
تفاصيل أوفى بعد قليل...
كانت هذه تفاصيل خبر عائلة الأسير مخول: مكان وموعد الإفراج عن أمير غير معروف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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