ألمانيا: أسدان يهاجمان حارسا في حديقة حيوان بهامبورغ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت السلطات الألمانية، أمس السبت، أن أسدين ذكرين هاجما أحد حراس حديقة للحيوان في هامبورغ شمالي ألمانيا، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" عن متحدث باسم الشرطة في فالزروده، على بعد حوالي 80 كيلومترا إلى جنوب هامبورغ، قوله إن الحارس صاحب الخبرة دخل إلى حظيرة الأسود خلال وقت تناول الطعام في وقت مبكر من السبت.

لاحظ حراس آخرون في حديقة "سيرينغيتي" الكائنة في هودنهاغن الهجوم وتمكنوا من إنقاذ زميلهم البالغ من العمر 24 عاما إلى مكان آمن.

نقل الحارس، الذي لا تعد إصاباته تهدد حياته، إلى مستشفى على متن مروحية.



