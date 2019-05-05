اعتقال 14 فلسطينيا بالقدس والضفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، 14 فلسطينيا خلال حملة دهم وتفتيش بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، وجرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

في محافظة القدس، اعتقلت شرطة الاحتلال سبعة شبان من بلدة حزما، وقال شهود عيان، إن قوات من حرس الحدود والوحدات الخاصة داهمت البلدة فجرا، واعتقلت كلا من: الشاب محمود سند صلاح، ورأفت طلال عزات، ومصعب عبد الرحمن الخطيب، وعمار عبد ربه، ومحمد ثائر أبو خليل، وعودة سلام صبيح، وعبد نافز العمري، وإسلام مروان ظاهر، عقب دهم منازل ذويهم.

أما في محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين بينهم شقيقان، وذكر مواطنون، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية بلاطة، واعتقلت الشقيقين حمدي وموسى محمد دويكات، والمواطن إبراهيم دويكات، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها، كما داهمت قرية عوريف، واعتقلت رزق الله فهمي صفدي.

وداهمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر محمود حواري، وسلمته بلاغا لمراجعة مخابرات الاحتلال في 14 الجاري. بينما في طولكرم اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مجاهد إبراهيم مبارك، بعد مداهمة منزله.

إلى ذلك، واصلت مجموعات من المستوطنين تنفيذ اعتداءات على الفلسطينيين، وذكر مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، أن مستوطنين حطموا زجاج الواجهة الشرقية لمدرسة عوريف الثانوية للبنين قبل يومين، ما ألحق بها أضرارا مادية.

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في محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: طارق رائد أبو رميلة من مدينة الخليل، ويحيى يوسف الط من بلدة الظاهرية، عقب دهم منزليهما، فيما سلمت آخر بلاغا، لمراجعة مخابراتها.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر، وداهمت منازل المواطنين في أحياء البياضة ووسط البلد، عرف منهم: محمد عبد الحميد أبو ماريا، حيث قام جنود الاحتلال بتصوير بطاقات أفراد عائلته الشخصية، فيما فجروا مدخل منزل المواطن إبراهيم يوسف عوض، وفتشوه.

كما داهمت القوات منزل المواطن محمد يوسف عبد الفتاح عوض، وسلمته بلاغا لنجله أمير، لمقابلة مخابرات الاحتلال في مركز "عصيون".