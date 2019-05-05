انت الان تتابع تفاصيل خبر حسني مبارك يظهر في صورة جديدة من القاهرة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 5 مايو 2019 09:52 صباحاً - أظهرت صورة حديثة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، وهو يحتفل برفقة عائلته بمناسبة الذكرى الـ91 لولادته.

ونشر حفيده "عمر" نجل علاء مبارك، صورة في صفحته بـ"إنستغرام"، برفقة جده وجدته سوزان في منزلهم في مصر الجديدة، إلى جانب بعض قطع الزينة التي تظهر تفاصيل من الاحتفال، أمس السبت 5 مايو.

ويحتفل مبارك بعيد ميلاده الـ91، إذ ولد في الرابع من مايو 1928 في كفر المصيلحة بالمنوفية، في دلتا مصر، وتولى الحكم في أكتوبر عام 1981، حتى تنحى عنه 11 فبراير 2011 بعد ثورة يناير.

وكان آخر ظهور له في 26 ديسمبر الماضي أمام محكمة الجنايات خلال إدلائه بشهادته فيما أسميت بـ"قضية اقتحام السجون"، والمتهم فيها الرئيس المسجون محمد مرسي وقادة جماعة الإخوان في مصر.