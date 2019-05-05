انت الان تتابع تفاصيل خبر القوى السودانية تتمسك بمجلس سيادي وتمثيل محدود للعسكر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 5 مايو 2019 09:52 صباحاً - أعلن تجمع المهنيين السودانيين، أحد أركان قوى الحرية والتغيير الممثلة للمحتجين، اليوم الأحد، تمسكه بمجلس سيادي مدني انتقالي واحد بتمثيل محدود للعسكريين.

وقال التجمع في بيان، إنه لن يقبل "إلا بمجلس سيادي مدني انتقالي واحد بتمثيل محدود للعسكريين بحيث تتلخص مهام العسكريين في الأمن والدفاع".

وأوضح أن مهام الأمن والدفاع، تشمل الأدوار المختلفة للمؤسسة العسكرية منها إعلان الحرب والمشاركة مع الجيوش الأخرى، وهذه قضايا ينحصر دور المدنيين فيها في متابعة التقارير ووضع التوصيات، وفق ما نقتله وكالة "الأناضول".

ونوه إلى أن الوساطة من الشخصيات الوطنية، وجدت القبول من قوى الحرية والتغيير، وأن التفاوض يقوم على "مجلس سيادي مدني واحد بتمثيل محدود للعسكريين".

وأشار تجمع المهنيين في البيان إلى أن "إعلان الحرية والتغيير" مع القوى السياسة الأخرى، الهدف منه مقاومة موحدة لقيادة عملية التغيير وإسقاط النظام.

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وأضاف: "بعض التنظيمات السياسية، لم تلتزم بالقرارات الجماعية والإعلام الموحد والمشترك في إصدارها للبيانات، بحثاً عن مصالح حزبية مُتعجلة".

وكانت مصادر في لجنة وساطة بين المجلس العسكري وقوى "الحرية والتغيير"، قالت بأن اللجنة قدمت مقترحاً تضمن تشكيلة "المجلس السيادي"، مكوناً من 3 عسكريين و7 مدنيين بقيادة رئيس المجلس العسكري الانتقالي.

كما تضمن المقترح تشكيل مجلس "الأمن والدفاع القومي" مكوناً من 7 عسكريين و3 مدنيين هم، رئيس الوزراء، ووزيرا المالية والخارجية.

وتضم قوى "إعلان الحرية والتغيير" تحالفات: "نداء السودان" و"الإجماع الوطني" و "التجمع الاتحادي، و "القوى المدنية".

وتطالب قوى "إعلان الحرية والتغيير" بـ"مجلس رئاسي مدني"، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، و"مجلس تشريعي مدني"، و"مجلس وزراء مدني مصغر" من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية.

وتشكل المجلس العسكري بعد عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة، في 11 أبريل، بعد ثلاثين عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ أشهر.