قرقاش: السخط بالسودان هو رفض لحكم الإخوان العسكري الطويل

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أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، أن السخط السياسي الحالي في السودان في المقام الأول، هو رفض للحكم العسكري الطويل لجماعة “الإخوان”. وقال في تغريدة على موقع “تويتر”: “من المهم أن نتذكر أن السخط السياسي الحالي في السودان في المقام الأول رفض للحكم العسكري الطويل لجماعة الإخوان”، مضيفاً: “بينما يبحث السودان عن توازن بين التغيير والاستقرار، لا يمكن إخفاء دور الإخوان”. إلى ذلك، أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان قبولها المبدئي مقترح الوساطة بمجلسين سيادي وأمني. كما أقرّت القوى بقصور الوثيقة المقدمة للمجلس الانتقالي السوداني. وقال القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير، عمر الدقير، في مقابلة خاصة مع “العربية” أن لدى القوى ملاحظات على وثيقة الدستور التي قدمتها للمجلس الانتقالي العسكري. وأضاف الدقير أن القوى قد تعجلت في تسليم وثيقة الدستور لمقابلة الموعد المحدد من قبل المجلس العسكري. وتابع الدقير أن مدنية الحكم ضرورة، وأن الشعب يريد ذلك.